Фестиваль «Соловьева переправа» в Смоленской области пройдет 26-28 июля

СЕГОДНЯ 20:12 2019-07-19T20:12:24+03:00

Гостей ждет историческая реконструкция,музыкальный вечер и многое другое

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IX Международный туристический фестиваль «Соловьева переправа» в Смоленской области пройдет с 26 по 28 июля, сообщают организаторы.

Гостей ждет насыщенная программа с памятными акциями, спортивными соревнованиями, показательными выступлениями спецназа и казаков, а также масштабная историческая реконструкция и музыкальный вечер.

Добраться на праздник можно на туристическом Фестобусе. Забронировать и приобрести билеты можно в визит-центре «Смоленский терем» ( 8951-707-3003, 38-87-62) и в агентстве путешествий «Турпоездка» ( Большая Советская д. 12/1, оф 307 и по тел.: 68-90-27 )

Программа фестиваля

ИСТОЧНИК KP.RU