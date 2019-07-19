2019-07-19T22:23:19+03:00
Происшествия

Смоленская полиция ликвидировала крупное производство суррогатного алкоголя

Изъято 7000 бутылок и 1000 канистр
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: УМВД по Смоленской областиФОТО: УМВД по Смоленской области
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Смоленская полиция задержала 33-летнего местного жителя, наладившего нелегальный бизнес по производству суррогатного алкоголя.

На складе у задержанного полицейские изъяли 7000 бутылок водки, коньяка и виски, 11 рулонов акцизных марок, рулоны с товарными знаками водки и коньяка, оборудование для розлива, а также свыше 1000 канистр с этиловым спиртом и спиртом, разбавленным водой - всего 11 000 литров. Стоимость изъятого составила более 8,7 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», а также «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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