2019-07-20T10:13:44+03:00
Общество

Смоленский губернатор Алексей Островский приютил маленького котенка

Глава региона опубликовал фотографию нового члена семьи
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Твиттер.ФОТО: Твиттер.
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Смоленский губернатор Алексей Островский приютил маленького котенка. О новом члене семьи глава региона сообщил в Твиттер.

В подписи к опубликованной в соцсети фотографии губернатор указал, что его знакомый депутат Госдумы не советует публиковать информацию из личной жизни, но глава региона с ним не согласен.

Поступок губернатора поддержали пользователи интернета, отметив, что люди должны знать, что «глава региона в первую очередь такой же человек, а не закрытый чиновник».

Ранее Алексей Островский публиковал фото домашних животных, которые заснули на кухне после сытного ужина.

Также смоленский губернатор рассказывал в соцсетях о друзьях детства, с которыми, делился впечатлениями от просмотра фильма в одном из ТЦ и писал о спасении собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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