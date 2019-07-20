Смоленский губернатор Алексей Островский приютил маленького котенка
Смоленский губернатор Алексей Островский приютил маленького котенка. О новом члене семьи глава региона сообщил в Твиттер.
В подписи к опубликованной в соцсети фотографии губернатор указал, что его знакомый депутат Госдумы не советует публиковать информацию из личной жизни, но глава региона с ним не согласен.
Поступок губернатора поддержали пользователи интернета, отметив, что люди должны знать, что «глава региона в первую очередь такой же человек, а не закрытый чиновник».
Ранее Алексей Островский публиковал фото домашних животных, которые заснули на кухне после сытного ужина.
Также смоленский губернатор рассказывал в соцсетях о друзьях детства, с которыми, делился впечатлениями от просмотра фильма в одном из ТЦ и писал о спасении собаки.
ИСТОЧНИК KP.RU