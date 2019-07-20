2019-07-20T10:58:37+03:00
Происшествия

В Смоленске пропал 20-летний парень Рамиль Газиев

Молодого человека ищут четвертые сутки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ПСО "Сальвар".ФОТО: ПСО "Сальвар".
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В Смоленске пропал 20-летний парень Рамиль Газиев, сообщает паблик ПСО «Сальвар» ВКонтакте. Четыре дня назад молодого человека видели в микрорайоне Королевка на улице Ударников, а в настоящее время его местонахождение неизвестно.

Знакомые парня говорят, что Рамиль был одет в гражданскую одежду – черные спортивные штаны, серую футболку и черные кроссовки. Об особых приметах можно узнать из ориентировки, опубликованной ниже.

ФОТО: ПСО "Сальвар".

ФОТО: ПСО "Сальвар".

Ранее добровольцы искали 11-летнего Глеба, пропавшего утром 17 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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