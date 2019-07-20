В Смоленске пропал 20-летний парень Рамиль Газиев
Молодого человека ищут четвертые сутки
ФОТО: ПСО "Сальвар".
Изменить размер текста:
В Смоленске пропал 20-летний парень Рамиль Газиев, сообщает паблик ПСО «Сальвар» ВКонтакте. Четыре дня назад молодого человека видели в микрорайоне Королевка на улице Ударников, а в настоящее время его местонахождение неизвестно.
Знакомые парня говорят, что Рамиль был одет в гражданскую одежду – черные спортивные штаны, серую футболку и черные кроссовки. Об особых приметах можно узнать из ориентировки, опубликованной ниже.
ФОТО: ПСО "Сальвар".
Ранее добровольцы искали 11-летнего Глеба, пропавшего утром 17 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU