СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-21T09:26:35+03:00

Одна из иномарок после аварии слетела с дороги

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В Смоленске произошло серьезное ДТП с двумя машинами, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Одна из иномарок после аварии слетела с дороги, другая оказалась на встречной полосе, пробив сигнальные столбики.

Столкновение Honda CRV и Lifan Smily произошло вечером 20 июля у магазина «Дикси» на Рославльском шоссе.

Очевидцы случившегося не сообщают о том, кто нарушил правила и есть ли в аварии пострадавшие.

Ранее серьезное ДТП произошло на улице Шевченко напротив автозаправки Neftika. Одна иномарка влетела в бок другой. Оба автомобиля сильно помяты, а пользователи соцсетей гадают, как все это могло получиться.

ИСТОЧНИК KP.RU