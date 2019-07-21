Уроженка Смоленска Маша Малиновская снова вернулась на телевидение
Эффектная блондинка будет вести шоу «10 sexy с Машей Малиновской» на «Муз-ТВ»
ФОТО: instagram.com.
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Уроженка Смоленска Маша Малиновская снова вернулась на телевидение. О своем возвращении теледива написала на личной страничке в Инстаграмм.
Сообщается, что эффектная блондинка будет вести шоу «10 sexy с Машей Малиновской» на «Муз-ТВ».
- Ура! С возвращением на ТВ! – написали читатели теледивы.
В ответ на комментарии ведущая поблагодарила своих подписчиков за добрые слова и доверие.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, о том, что Маша Малиновская попала в рейтинг безвкусных образов звезд, который составил сайт kinoafisha.info после появления отечественных селебрити на красной дорожке в 2019 году.
ИСТОЧНИК KP.RU