СЕГОДНЯ 09:57 2019-07-21T09:57:13+03:00

Эффектная блондинка будет вести шоу «10 sexy с Машей Малиновской» на «Муз-ТВ»

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Уроженка Смоленска Маша Малиновская снова вернулась на телевидение. О своем возвращении теледива написала на личной страничке в Инстаграмм.

Сообщается, что эффектная блондинка будет вести шоу «10 sexy с Машей Малиновской» на «Муз-ТВ».

- Ура! С возвращением на ТВ! – написали читатели теледивы.

В ответ на комментарии ведущая поблагодарила своих подписчиков за добрые слова и доверие.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, о том, что Маша Малиновская попала в рейтинг безвкусных образов звезд, который составил сайт kinoafisha.info после появления отечественных селебрити на красной дорожке в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU