В Смоленске автомобилист сбил мотоциклиста
Водители не поделили дорогу напротив ГИБДД
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске автомобилист сбил мотоциклиста, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло вечером 21 июля напротив отделения ГИБДД, что на Рославльском шоссе.
Очевидцы случившегося сообщают, что в аварии все живы. Образовалась лишь пробка в направлении города.
ФОТО: ВКонтакте.
Ранее на шоссе столкнулись две иномарки. По сообщению свидетелей происшествия, одна из машин слетела с дороги, другая оказалась на встречной полосе, сбив на своем пути сигнальные столбики.
ИСТОЧНИК KP.RU