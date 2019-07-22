СЕГОДНЯ 06:28 2019-07-22T06:29:24+03:00

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В Смоленске автомобилист сбил мотоциклиста, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло вечером 21 июля напротив отделения ГИБДД, что на Рославльском шоссе.

Очевидцы случившегося сообщают, что в аварии все живы. Образовалась лишь пробка в направлении города.

ФОТО: ВКонтакте.

Ранее на шоссе столкнулись две иномарки. По сообщению свидетелей происшествия, одна из машин слетела с дороги, другая оказалась на встречной полосе, сбив на своем пути сигнальные столбики.

ИСТОЧНИК KP.RU