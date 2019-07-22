Внучка замглавы Смоленска хочет петь в известной группе «Фабрика»
Анна Родина просит поддержать ее на одном из этапов кастинга
ФОТО: из архива героя публикации.
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Внучка замглавы Смоленска Тамары Максимчук хочет стать участницей известной группы «Фабрика». О своем участии в кастинге Анна Родина сообщила в соцсетях.
«Мисс Русская Красавица 2019» попросила своих подписчиков поддержать ее на одном из этапов кастинга – поставить «класс» в соцсети «Одноклассники». Именно там организаторы будут оценивать творчество конкурсанток.
Напомним, Анна Родина родилась Смоленске. С пяти лет занимается музыкой и танцами. В настоящее время титулованная красавица выступает в группе с Петербургской певицей Елизаветой Родиной.
ИСТОЧНИК KP.RU