2019-07-22T06:42:11+03:00
Общество

Внучка замглавы Смоленска хочет петь в известной группе «Фабрика»

Анна Родина просит поддержать ее на одном из этапов кастинга
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива героя публикации.ФОТО: из архива героя публикации.
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Внучка замглавы Смоленска Тамары Максимчук хочет стать участницей известной группы «Фабрика». О своем участии в кастинге Анна Родина сообщила в соцсетях.

«Мисс Русская Красавица 2019» попросила своих подписчиков поддержать ее на одном из этапов кастинга – поставить «класс» в соцсети «Одноклассники». Именно там организаторы будут оценивать творчество конкурсанток.

Напомним, Анна Родина родилась Смоленске. С пяти лет занимается музыкой и танцами. В настоящее время титулованная красавица выступает в группе с Петербургской певицей Елизаветой Родиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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