СЕГОДНЯ 07:16 2019-07-22T07:16:58+03:00

Купюры номиналом пять и тысяча рублей обнаружены у местных жителей и в кредитных организациях

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В Смоленске выявлено шесть поддельных банкнот, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Купюры номиналом пять и тысяча рублей обнаружены у местных жителей и в кредитных организациях при пересчете денег.

По словам полицейских, по всем случаям возбуждены уголовные дела. Правоохранители просят горожан внимательно изучать полученные деньги, а сотрудников учреждений – проверять их на специальном оборудовании.

ИСТОЧНИК KP.RU