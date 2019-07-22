2019-07-22T07:16:58+03:00
Происшествия

В Смоленске выявлено шесть поддельных банкнот

Купюры номиналом пять и тысяча рублей обнаружены у местных жителей и в кредитных организациях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске выявлено шесть поддельных банкнот, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Купюры номиналом пять и тысяча рублей обнаружены у местных жителей и в кредитных организациях при пересчете денег.

По словам полицейских, по всем случаям возбуждены уголовные дела. Правоохранители просят горожан внимательно изучать полученные деньги, а сотрудников учреждений – проверять их на специальном оборудовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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