В Смоленске выявлено шесть поддельных банкнот
Купюры номиналом пять и тысяча рублей обнаружены у местных жителей и в кредитных организациях
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске выявлено шесть поддельных банкнот, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Купюры номиналом пять и тысяча рублей обнаружены у местных жителей и в кредитных организациях при пересчете денег.
По словам полицейских, по всем случаям возбуждены уголовные дела. Правоохранители просят горожан внимательно изучать полученные деньги, а сотрудников учреждений – проверять их на специальном оборудовании.
ИСТОЧНИК KP.RU