В Смоленске загорелась парилка бани
Пожар произошел в частном секторе в районе 2-го Верхнего Волока
ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленске загорелась парилка бани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел в частном секторе в районе 2-го Верхнего Волока – на улице Перекопная – в районе четырех часов дня 22 июля.
По словам спасателей, огнеборцы оперативно потушили пламя.
- Парильное помещение бани успело выгореть на площади 15 кв.м. Основная рассматриваемая причина возгорания - неисправность отопительной печи, - рассказали в пресс-службе.
В пожаре никто не пострадал.
Ранее грудного ребенка вынесли из горящего дома на Мало-Краснофлотской в Смоленске.
ИСТОЧНИК KP.RU