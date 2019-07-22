2019-07-22T09:51:53+03:00
Происшествия

В Смоленске загорелась парилка бани

Пожар произошел в частном секторе в районе 2-го Верхнего Волока
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленске загорелась парилка бани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел в частном секторе в районе 2-го Верхнего Волока – на улице Перекопная – в районе четырех часов дня 22 июля.

По словам спасателей, огнеборцы оперативно потушили пламя.

- Парильное помещение бани успело выгореть на площади 15 кв.м. Основная рассматриваемая причина возгорания - неисправность отопительной печи, - рассказали в пресс-службе.

В пожаре никто не пострадал.

Ранее грудного ребенка вынесли из горящего дома на Мало-Краснофлотской в Смоленске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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