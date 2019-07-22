СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-22T15:01:51+03:00

Коммунальщики будут ставить кольца для подключения водопровода на улице Марины Расковой

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В Ленинском районе Смоленска на два дня ограничат движение транспорта, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Коммунальщики будут ставить кольца для подключения водопровода на улице Марины Расковой.

По словам сотрудников администрации, в связи с проведение крупномасштабных работ с 30 июля до 1 августа движение транспорта будет ограничено в районе дома №30.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к предстоящим изменениям и заранее продумать пути объезда участка.

ИСТОЧНИК KP.RU