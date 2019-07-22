В Смоленске машинист тепловоза подозревается в краже у коллеги

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-22T13:24:28+03:00

Мужчина открыл шкаф в раздевалке и забрал из него чужой планшет и колонку

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В Смоленске 34-летний машинист тепловоза локомотивного депо подозревается в краже у коллеги, сообщили «Комсомольская правда» – Смоленск» в Линейном отделе МВД России на станции Смоленск. Мужчина открыл шкаф в раздевалке, подобрав к замку код, и забрал из хранилища чужой планшет и колонку. Общая стоимость вещей оценивается в пять тысяч рублей.

По словам полицейских, похищенные вещи удалось изъять. Дело с обвинительным заключением уже передано в суд.

За «Кражу, совершенную с незаконным проникновением в хранилище» сотруднику железной дороги грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее в Смоленской области передали в суд дело о краже в поезде Москва-Полоцк. Житель Гагарина обворовал спящего попутчика.

ИСТОЧНИК KP.RU