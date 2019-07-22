СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-22T15:00:04+03:00

Из земли подняты большое число артефактов и останки одного из известных военоначальников и сподвижников Наполеона, бригадного генерала Шарль-Этьен Гюдена

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Археологи нашли свидетельства боев под Смоленском в 1812 году, пишут «РИА Новости». Из земли подняты большое число артефактов и останки одного из известных военоначальников и сподвижников Наполеона, бригадного генерала Шарль-Этьен Гюдена. Последняя находка подтверждает позицию французских историков, которые утверждали, что генерал погиб во время ожесточенной битвы на Валутиной горе.

- Останки Гютена были найдены на территории Королевского бастиона, - сообщает издание. - В гробу покоился скелет мужчины, умершего в возрасте 40-45 лет. У него отсутствовала нижняя челюсть и левая нога, что полностью соответствует тому, какие раны получил генерал в битве на Валутиной горе. Сейчас ученые задумываются об извлечении обрывков ДНК из костей усопшего для окончательной проверки этой гипотезы.

ИСТОЧНИК KP.RU