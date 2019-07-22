СЕГОДНЯ 16:48 2019-07-22T16:48:51+03:00

Следствие и суд установили причастность подсудимого к подготовке и направлении в суд материалов об УДО

Изменить размер текста: A A

В Смоленской области бывший сотрудник УФСИН осужден за взятку, рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Зуева. Следствие и суд установили причастность подсудимого к подготовке и направлении в суд материалов об УДО.

По словам официального представителя ведомства, бывший начальник изолированного участка, функционирующего как исправительный центр при ФКУ «Исправительная колония №1» УФСИН России по Смоленской области, в мае 2019-го в помещении ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» получил от осужденного 15 тысяч рублей за помощь в решении вопроса.

- Подсудимый признал вину. Суд назначил ему штраф в 150 тысяч рублей с лишение права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года, - сообщила Наталья Зуева.

Ранее суд вынес обвинительный приговор адвокату, который обманом пытался выманить у женщины 600 тысяч рублей якобы для передачи судьям Смоленской области за положительное решение вопроса об условно-досрочном освобождении ее родственника.

ИСТОЧНИК KP.RU