2019-07-22T16:48:51+03:00
Происшествия

В Смоленской области бывший сотрудник УФСИН осужден за взятку

Следствие и суд установили причастность подсудимого к подготовке и направлении в суд материалов об УДО
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: СУ СК РФ по Смоленской области.ФОТО: СУ СК РФ по Смоленской области.
Изменить размер текста:

В Смоленской области бывший сотрудник УФСИН осужден за взятку, рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Зуева. Следствие и суд установили причастность подсудимого к подготовке и направлении в суд материалов об УДО.

По словам официального представителя ведомства, бывший начальник изолированного участка, функционирующего как исправительный центр при ФКУ «Исправительная колония №1» УФСИН России по Смоленской области, в мае 2019-го в помещении ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» получил от осужденного 15 тысяч рублей за помощь в решении вопроса.

- Подсудимый признал вину. Суд назначил ему штраф в 150 тысяч рублей с лишение права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года, - сообщила Наталья Зуева.

Ранее суд вынес обвинительный приговор адвокату, который обманом пытался выманить у женщины 600 тысяч рублей якобы для передачи судьям Смоленской области за положительное решение вопроса об условно-досрочном освобождении ее родственника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Археологи нашли свидетельства боев под Смоленском в 1812 году
В Смоленске машинист тепловоза подозревается в краже у коллеги
В Ленинском районе Смоленска на два дня ограничат движение транспорта
Директор Смоленской филармонии осталась без работы
В Смоленске загорелась парилка бани
В Смоленске снесут семь ларьков с едой, сигаретами и микрозаймами
В Смоленске выявлено шесть поддельных банкнот
Внучка замглавы Смоленска проходит кастинг в группу «Фабрика»
В Смоленске автомобилист сбил мотоциклиста
Смолянка Маша Малиновская снова вернулась на телевидение
В Смоленске произошло серьезное ДТП с двумя машинами
В Смоленске пропал 20-летний парень Рамиль Газиев
Смоленский губернатор Алексей Островский приютил маленького котенка
В Смоленске обнаружили склад с крупной партией поддельного алкоголя
Фестиваль «Соловьева переправа» в Смоленской области пройдет 26-28 июля
Смоляне могут принять участие в фотоконкурсе «Русская цивилизация»
В Смоленской области количество несчастных случаев с пешеходами на железной дороге сократилось на 30%
Смоленский адвокат отправится в колонию за покушение на мошенничество
Смоленские следователи проверят частный детский сад “Мой мишка”
Жители Сафонова просят губернатора посетить их автовокзал с проверкой