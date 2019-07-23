2019-07-23T06:34:19+03:00
Общество

В Смоленской области почтили память героически погибших летчиков самолета

Экипаж из трех человек разбился на ПЕ-2 в июле 1942-го под Вязьмой
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: smoloblduma.ru.ФОТО: smoloblduma.ru.
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В Смоленской области почтили память героически погибших летчиков самолета, сообщает пресс-служба Смоленской областной Думы. Экипаж из трех человек разбился в июле 1942-го под Вязьмой. Останки самолета ПЕ-2 и людей были обнаружены осенью прошлого года в ходе поисковых работ в рамках «Вахты памяти».

По словам сотрудников пресс-службы, добровольцы долго не могли выяснить судьбу экипажа: номера моторов не дали информацию, а разобрать бумаги, найденные в портмоне у одного из солдат сходу было сложно.

- Боец поискового отряда Кирилл Филинов нашел способ открыть документы. По подсказке фотографов из интернет-сетей он положил кипу слипшихся бумаг в морозильник, и одну за другой за неделю кропотливой экспертной работы разъединил драгоценные страницы. Так был открыт комсомольский билет Михаила Стрельникова 1919 года рождения с его фотографией и красноармейская книжка, а также несколько семейных фотографий, три письма и другие важные документы, - рассказали в облдуме.

ФОТО: smoloblduma.ru.

ФОТО: smoloblduma.ru.

Через некоторое время удалось восстановить полную картину событий: 21 июля 1942 года в 6.15 с аэродрома Кубинка на самолете ПЕ-2 вылетел экипаж второго бомбардировочного авиаполка 204 бомбардировочной авиадивизии в составе: летчика-пилота Аркадия Лисина (уроженца города Воткинска, Удмуртия), штурмана Степана Крисанова (уроженеца Могилевской области) и стрелка-радиста Михаила Стрельникова (уроженца Новосибирской области).

На «Вечер памяти» поисковики передали родственникам информационные брошюры о проделанной работе по розыску и подъему боевой машины, сведения о боевом пути пилотов, фотографии, а также личные вещи членов экипажа и мелкие фрагменты частей самолета.

Ранее был найден самолет авиаполка «Нормандия-Неман». Як-9 потерпел крушение в Ельнинском районе в 1943 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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