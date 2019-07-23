В сети появилось видео горящей иномарки под Смоленском
Серую Audi A6 несколько минут пытались потушить пожарные, но машина выгорела полностью
В сети появилось видео горящей иномарки под Смоленском. ФОТО: pixabay.com.
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В сети появилось видео горящей иномарки под Смоленском. Кадры очевидец выложил в сеть утром 22 июля. Серую Audi A6 несколько минут пытались потушить пожарные, но машина выгорела полностью.
По информации очевидца, машина загорелась в Гнездово возле моста. О пострадавших не сообщается.
ВИДЕО: Сергей ХЛЕБНИКОВ.
В сети появилось видео горящей иномарки под Смоленском.Серую Audi A6 несколько минут пытались потушить пожарные, но машина выгорела полностью. ВИДЕО: Сергей ХЛЕБНИКОВ.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU