СЕГОДНЯ 07:20 2019-07-23T07:20:54+03:00

В сети появилось видео горящей иномарки под Смоленском. ФОТО: pixabay.com.

Серую Audi A6 несколько минут пытались потушить пожарные, но машина выгорела полностью

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В сети появилось видео горящей иномарки под Смоленском. Кадры очевидец выложил в сеть утром 22 июля. Серую Audi A6 несколько минут пытались потушить пожарные, но машина выгорела полностью.

По информации очевидца, машина загорелась в Гнездово возле моста. О пострадавших не сообщается.

ВИДЕО: Сергей ХЛЕБНИКОВ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/721755" frameborder="0"></iframe> В сети появилось видео горящей иномарки под Смоленском.Серую Audi A6 несколько минут пытались потушить пожарные, но машина выгорела полностью. ВИДЕО: Сергей ХЛЕБНИКОВ.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU