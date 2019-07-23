В Смоленске завершились поиски пропавшего парня
Стала известна судьба молодого человека
ФОТО: из архива ПСО "Сальвар".
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В Смоленске завершились поиски пропавшего парня Рамиля Газиева, сообщает ПСО «Сальвар». Напомним, 20-летнего молодого человека искали с 16 июля.
По словам добровольцев, Рамиль найден живым. Информация об окончании поисков появилась вечером 22 июля. О подробностях исчезновения парня не сообщается.
Ранее добровольцы искали 11-летнего Глеба, пропавшего утром 17 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU