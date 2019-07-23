СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-23T09:15:31+03:00

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Жителей Смоленска просят сообщать об открытых люках, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На сайте МУП «Горводоканал» заработал соответствующий раздел.

Информатора просят заполнить несколько граф, указав, где находится опасный колодец – на газоне или проезжей части, написать примерный адрес и по желанию загрузить фото.

В администрации говорят, что такое взаимодействие поможет быстрее реагировать и решить проблему открытых колодцев.

ИСТОЧНИК KP.RU