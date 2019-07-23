СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-23T09:47:06+03:00

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В Смоленске на Гнездовских курганах найдено уникальное погребение. Находка относится к концу 10-го – началу 11 века, написал в своем блоге археолог Василий Новиков.

По словам исследователя, копать грунт было очень тяжело, но в конечном итоге экспедиции удалось обнаружить камеру 3х2,8 м, в котором лежали останки мужчины, предположительно ростом 176 см. Рядом с ним были найдены копье-пика, деревянное ведро с железными обручами, боевой топор, костяная пуговица, железный нож и маленький кусочек дирхема. Также найден странный цилиндр неясного назначения.

Ранее археологи нашли свидетельства боев под Смоленском в 1812 году. Из земли подняты большое число артефактов и останки одного из известных военоначальников и сподвижников Наполеона, бригадного генерала Шарль-Этьен Гюдена.

ИСТОЧНИК KP.RU