В Смоленске на 19-летнего уклониста от армии завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-23T14:35:28+03:00

Призывник не явился в военкомат в назначенный день, когда его должны были отправить в воинскую часть.

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В Смоленске молодой парень ответит в суде за уклонение от армии, рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. 19-летний призывник не явился в военкомат в назначенный день, когда его должны были отправить в воинскую часть. Ранее он прошел комиссию и был признан годным к службе.

Также не были предоставлены документы, подтверждающие уважительные причины поступка, отметила представитель следкома.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU