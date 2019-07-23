В Смоленске на 19-летнего уклониста от армии завели уголовное дело
Призывник не явился в военкомат в назначенный день, когда его должны были отправить в воинскую часть.
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске молодой парень ответит в суде за уклонение от армии, рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. 19-летний призывник не явился в военкомат в назначенный день, когда его должны были отправить в воинскую часть. Ранее он прошел комиссию и был признан годным к службе.
Также не были предоставлены документы, подтверждающие уважительные причины поступка, отметила представитель следкома.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU