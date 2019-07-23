СЕГОДНЯ 14:53 2019-07-23T14:53:11+03:00

На «юбилейном» долгострое работы начнутся уже в этом году

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В Смоленске прогимназию для детей планируют открыть в 2020 году, сообщает паблик «Островский в эфире». Губернатор и глава областного центра посетили «юбилейный» долгострой, чтобы оценить его текущее состояние.

По словам начальника департамента государственного строительного и технического надзора Геннадия Наумова, объект не нуждается в ремонте, его необходимо только достроить.

Ранее в пресс-службе отмечали, что Алексею Островскому удалось получить финансирование на завершение работ. Средства поступят в регион в ближайшее время.

По словам главы администрации Смоленска Андрея Борисова, учреждение заработает как детский сад. Ориентировочно в нем будет создано 110 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU