В Смоленске прогимназию для детей планируют открыть в 2020 году
В Смоленске прогимназию для детей планируют открыть в 2020 году, сообщает паблик «Островский в эфире». Губернатор и глава областного центра посетили «юбилейный» долгострой, чтобы оценить его текущее состояние.
По словам начальника департамента государственного строительного и технического надзора Геннадия Наумова, объект не нуждается в ремонте, его необходимо только достроить.
Ранее в пресс-службе отмечали, что Алексею Островскому удалось получить финансирование на завершение работ. Средства поступят в регион в ближайшее время.
По словам главы администрации Смоленска Андрея Борисова, учреждение заработает как детский сад. Ориентировочно в нем будет создано 110 мест.
ИСТОЧНИК KP.RU