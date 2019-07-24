2019-07-24T07:08:02+03:00
Общество

Дальнейшую судьбу эколого-биологического центра обсудили в Смоленске

Территорию будут использовать как зоопарк, где, в частности, заработает площадка для реабилитации детей посредством лечебной верховой езды
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: admin-smolensk.ru.ФОТО: admin-smolensk.ru.
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Дальнейшую судьбу эколого-биологического центра обсудили в Смоленске, сообщает пресс-служба областной администрации. Губернатор Алексей Островский побывал на территории недостроенного зоопарка и обсудил с подчиненными как использовать недостроенный объект.

В частности, территорию предлагается использовать как зоопарк, где, в частности, можно будет пройти реабилитацию посредством лечебной верховой езды. Таким образом, дети получат возможность поправить здоровье. А животные, которые сегодня находятся в здании по улице Памфилова, получат комфортные условия для пребывания.

Глава региона поддержал идею. Также власти считают необходимым не отгораживать территорию эколого-биологического центра от парка «Соловьиная роща». В будущем все заборы будут убраны.

Ранее стало известно, что будет достроена прогимназия на Свердлова. Здание будут использовать как детский сад на 110 мест. Также в центре города заработают новые светофоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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