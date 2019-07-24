СЕГОДНЯ 09:03 2019-07-24T09:04:08+03:00

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Смолянке Анастасии Трофимовой нужна помощь. У 35-летней девушки обнаружена опухоль в головном мозге, также диагностировано заболевание «Иценко-Кушинга». С просьбой о помощи известной в Смоленске зоозащитнице, на попечении которой находится больше 20 кошек, обратились ее друзья.

– По показаниям врачей, опухоль необходимо удалять, но наличие заболевания «Иценко-Кушинга» требует дообследования и проведения соответствующей терапии, поскольку мой иммунитет крайне ослаблен, – говорит Настя. – Врач Салим Нидаль – главный внештатный специалист по направлению «Радиотерапия» департамента здравоохранения города Москвы, а также врачи – ревматолог и эндокринолог Европейского медицинского центра (ЕМС) – частной клиники №1 по оказанию высокотехнологичной помощи изучили результаты анализов и отметили редкий случай совмещения таких заболеваний. Для назначения соответствующего лечения необходимо в настоящее время пройти дополнительное обследование в ЕМС. Стоимость обследования без учета лекарств составляет более 1000 евро.

Друзья Насти говорят, что состояние здоровья девушки ухудшается – падает зрение, кружится голова, появились тошнота и слабость.

– Все это приходится выносить в одиночку, лечение до сих пор не назначено, необходимой суммы для обследования нет, – говорят друзья.

Но Настя не сдается, она верит в чудо, потому что еще не все сделала в своей жизни.

Реквизиты для финансовой помощи:

Сбербанк 5469590011087965 Анастасия Геннадьевна Т

Связаться с Анастасией можноследующим образом - +7-910-764-40-07 (номер привязан к карте).

ИСТОЧНИК KP.RU