СЕГОДНЯ 10:07 2019-07-24T10:07:35+03:00

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Губернатор выйдет в прямой эфир и ответит на вопросы смолян, сообщает пресс-служба обладминистрации. Онлайн-трансляция начнется в 14.00 24 июля на странице «Островский в эфире» соцсети ВКонтакте, на неделю позднее, чем планировали ранее.

Напомним, проведение прямого эфира было перенесено из-за участия главы региона в работе VI Форума регионов России и Беларуси.

Ранее пресс-служба губернатора просила смолян присылать интересующие их вопросы заранее, чтобы разговор был более обстоятельным.

В настоящее время поступило более 400 вопросов, которые касаются таких тем, как благоустройство, ремонт дорог, здравоохранение, переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, образование, в том числе, дошкольное, льготы и материнский капитал. Есть вопросы и личного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU