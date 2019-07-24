Губернатор выйдет в прямой эфир и ответит на вопросы смолян
Губернатор выйдет в прямой эфир и ответит на вопросы смолян, сообщает пресс-служба обладминистрации. Онлайн-трансляция начнется в 14.00 24 июля на странице «Островский в эфире» соцсети ВКонтакте, на неделю позднее, чем планировали ранее.
Напомним, проведение прямого эфира было перенесено из-за участия главы региона в работе VI Форума регионов России и Беларуси.
Ранее пресс-служба губернатора просила смолян присылать интересующие их вопросы заранее, чтобы разговор был более обстоятельным.
В настоящее время поступило более 400 вопросов, которые касаются таких тем, как благоустройство, ремонт дорог, здравоохранение, переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, образование, в том числе, дошкольное, льготы и материнский капитал. Есть вопросы и личного характера.
ИСТОЧНИК KP.RU