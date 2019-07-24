2019-07-24T10:07:35+03:00
Общество

Губернатор выйдет в прямой эфир и ответит на вопросы смолян

Онлайн-трансляция начнется в 14.00 24 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: администрация Смоленской области.ФОТО: администрация Смоленской области.
Изменить размер текста:

Губернатор выйдет в прямой эфир и ответит на вопросы смолян, сообщает пресс-служба обладминистрации. Онлайн-трансляция начнется в 14.00 24 июля на странице «Островский в эфире» соцсети ВКонтакте, на неделю позднее, чем планировали ранее.

Напомним, проведение прямого эфира было перенесено из-за участия главы региона в работе VI Форума регионов России и Беларуси.

Ранее пресс-служба губернатора просила смолян присылать интересующие их вопросы заранее, чтобы разговор был более обстоятельным.

В настоящее время поступило более 400 вопросов, которые касаются таких тем, как благоустройство, ремонт дорог, здравоохранение, переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, образование, в том числе, дошкольное, льготы и материнский капитал. Есть вопросы и личного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смолянке Анастасии Трофимовой нужна помощь
В Сафонове снова затопило двор
В Смоленской области участковый раскрыл мошенничество в сфере кредитования
Дальнейшую судьбу эколого-биологического центра обсудили в Смоленске
Смоленский губернатор призвал проверить места отдыха детей
В Смоленске аллею Лопатинского парка озеленили многолетними растениями
В Смоленске прогимназию для детей планируют открыть в 2020 году
В Смоленской области на трассе столкнулись автобус и фура
В центре Смоленска установят новые светофоры
В Смоленске на 19-летнего уклониста от армии завели уголовное дело
Археологи нашли в Смоленске на Гнездовских курганах уникальное погребение
Жителей Смоленска просят сообщать об открытых люках
В Смоленске завершены поиски пропавшего парня
В сети появилось видео горящей иномарки под Смоленском
В Смоленске умер известный тележурналист Василий Гурнев
В Смоленской области почтили память героически погибших летчиков самолета
В Смоленской области бывший сотрудник УФСИН осужден за взятку