2019-07-24T11:35:35+03:00
Происшествия

Четыре машины попали в ДТП в Смоленской области

Один из водителей доставлен в больницу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива отдела пропаганды областного УГИБДД.ФОТО: из архива отдела пропаганды областного УГИБДД.
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В Смоленской области произошло жуткое ДТП с четырьмя машинами. Водитель одной из них оказался в больнице, рассказали сотрудники отдела пропаганды областного УГИБДД,

Авария произошла около 21.40 23 июля на улице Пролетарская города Рославль.

- В районе дома №88 водитель «Волги» 1994 года рождения не предоставил преимущество транспортному средству и совершил столкновение с Lada Priora. Легковушка после столкновения врезалась в припаркованные Lada Granta и Renault Megane, - рассказали в полиции.

ФОТО: ВКонтакте.

ФОТО: ВКонтакте.

В ДТП травмы получил водитель Lada Granta 1966 года рождения. Скорая доставила мужчину в больницу.

Ранее на трассе в Смоленской области столкнулись автобус и фура. В аварии пострадали 8 человек, трое госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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