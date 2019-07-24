Четыре машины попали в ДТП в Смоленской области
В Смоленской области произошло жуткое ДТП с четырьмя машинами. Водитель одной из них оказался в больнице, рассказали сотрудники отдела пропаганды областного УГИБДД,
Авария произошла около 21.40 23 июля на улице Пролетарская города Рославль.
- В районе дома №88 водитель «Волги» 1994 года рождения не предоставил преимущество транспортному средству и совершил столкновение с Lada Priora. Легковушка после столкновения врезалась в припаркованные Lada Granta и Renault Megane, - рассказали в полиции.
ФОТО: ВКонтакте.
В ДТП травмы получил водитель Lada Granta 1966 года рождения. Скорая доставила мужчину в больницу.
Ранее на трассе в Смоленской области столкнулись автобус и фура. В аварии пострадали 8 человек, трое госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU