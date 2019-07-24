СЕГОДНЯ 14:25 2019-07-24T14:27:18+03:00

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Больницу в Вязьме проверит специальная комиссия, сообщил губернатор Смоленской области в ходе прямого эфира, отвечая на вопрос местных жителей. С жалобой на учреждение здравоохранения вязьмичи обратились через соцсети.

Люди отмечают, что в учреждении не только плохие условия для пребывания, но и не хватает бинтов и зеленки.

Также будет проверена поликлиника №5 на улице Толмачева. Поводом послужила жалоба смолянки Ольги Ивановой, рассказавшей о сложностях записи к врачу.

За ходом прямого эфира можно понаблюдать, перейдя по ссылке.

К главе региона поступило более 400 вопросов, которые касаются таких тем, как благоустройство, ремонт дорог, здравоохранение, переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, образование, в том числе, дошкольное, льготы и материнский капитал. Есть вопросы и личного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU