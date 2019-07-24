СЕГОДНЯ 16:51 2019-07-24T16:51:11+03:00

97 млн рублей направят на ремонт двух школ Смоленска. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Капремонт пройдет в Лицее им. Кирилла и Мефодия, а в 33-й школе реконструируют пищеблок

Изменить размер текста: A A

97 млн рублей направят на ремонт двух школ Смоленска, сообщает пресс-службы главы региона. Капремонт пройдет в Лицее им. Кирилла и Мефодия, а в 33-й школе реконструируют пищеблок.

По словам сотрудников пресс-службы, деньги поступят из федерального бюджета.

- Поручение предусмотреть средства при формировании федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы заместитель председателя правительства дал Министерству финансов и Министерству просвещения России, - сообщили в администрации.

Напомним, договоренности о выделении помощи были достигнуты весной 2019-го года во время встречи Алексея Островского с Виталием Мутко.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что смоленский губернатор призвал проверить места отдыха детей. Причиной послужили события, связанные с трагедией в Хабаровском крае. Также стало известно, когда откроется прогимназия для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU