СЕГОДНЯ 08:05 2019-07-25T08:05:26+03:00

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В Вязьме вандалы разломали детские качели. Фото сломанных каруселей во дворе дома №35 по улице Московская опубликовал паблик «Черный список Вязьма» ВКонтакте.

По словам местных жителей, на качелях остались два сиденья. Люди считают, что во всем виновата молодежь, которая вместо спортивных секций предпочитает проводить время на детских площадках.

На подобную картину во дворе обратили жители и других улиц райцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU