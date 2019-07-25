СЕГОДНЯ 09:10 2019-07-25T09:10:19+03:00

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В Смоленской области пройдет «День огурца», сообщает пресс-служба администрации муниципального образования. Праздник состоится в городском парке Демидова.

Гостей ждет насыщенная концертная программа с выступлением художественных коллективов и различные конкурсы. На празднике будут подведены итоги состязания на самый длинный овощ.

- Если вас удалось вырастить огурец необычайного размера, принесите его в день праздника к фонтану. Участники смогут зарегистрироваться с 10.00 до 11.00, после чего будут подведены итоги состязания, - сообщили в пресс-службе.

Мероприятие стартует 27 июня в 11.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU