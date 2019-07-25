СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-25T10:49:19+03:00

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В Смоленске запретят движение по двум улицам, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На дорогах областного центра появятся временные дорожные знаки.

По словам сотрудников администрации, изменения в движении произойдут 28 июля, когда город будет праздновать Крещение Руси и День памяти равноапостольного князя Владимира.

- С 11.00 на участках улиц Соболева (от дома 1 до улицы Студенческой) и Студенческой (от улицы Большая Советская до улицы Большая Краснофлотская) запретят остановку транспорта. А с 11.10 до 11.50 полностью прекратят движение, - сообщили в администрации.

Автомобилистов просят заранее продумать о путях объезда.

Ранее стало известно, что на два дня будет ограничено движении на участке улицы М. Расковой.

ИСТОЧНИК KP.RU