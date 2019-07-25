В Дорогобуже яму на дороге заделали поленом
Местные жители недовольны ремонтом одной из улиц райцентра
ФОТО: ВКонтакте.
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В Дорогобуже яму на дороге заделали поленом. Фотографию дорожной ловушки на улице Путенкова у дома №19 опубликовал паблик «Подслушано в Дорогобуже | ВерхнеднепровскОМ» соцсети ВКонтакте.
Местные жители сообщают, что это не первая жалоба на недавно отремонтированную дорогу.
Ранее в Вязьме вандалы разрушили кресла на детских качелях. А в Сафонове после дождя затопило двор.
ИСТОЧНИК KP.RU