2019-07-25T13:19:10+03:00
Общество

В Дорогобуже яму на дороге заделали поленом

Местные жители недовольны ремонтом одной из улиц райцентра
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В Дорогобуже яму на дороге заделали поленом. Фотографию дорожной ловушки на улице Путенкова у дома №19 опубликовал паблик «Подслушано в Дорогобуже | ВерхнеднепровскОМ» соцсети ВКонтакте.

Местные жители сообщают, что это не первая жалоба на недавно отремонтированную дорогу.

Ранее в Вязьме вандалы разрушили кресла на детских качелях. А в Сафонове после дождя затопило двор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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