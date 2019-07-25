Депутат от Смоленской области предложил закрепить правило о том, что оклад не может быть ниже МРОТ

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-25T14:38:45+03:00

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Депутат от Смоленской области предложил законодательно закрепить правило о том, что оклад не может быть ниже МРОТ. Ситуации, когда зарплаты ниже минимального размера оплаты труда недопустимы, считает Сергей Неверов.

- Тема заработной платы одна из самых злободневных. Мы повысили МРОТ, но люди приходят и жалуются на то, что их официальная зарплата ниже этого уровня. Необходимо найти сбалансированное решение о том, что оклад не должен быть ниже минимального размера оплаты труда, - заявил Неверов, выступая в Госдуме.

Помимо этого, Неверов обратил внимание на высокие на фоне обычных зарплат бонусы топ-менеджеров в госкорпорациях.

- Вопрос социальной справедливости остро стоит в обществе. Мы урегулировали «золотые парашюты» для топ-менеджеров госкомпании и госкорпораций, установили соотношение зарплат в бюджетных организациях. Но должны быть, все-таки определённые рамки и для различного вида бонусов в государственных корпорациях, - сказал Неверов.

Сегодня в Госдуме подводят итоги весенней сессии. Выступая с думской трибуны представитель Смоленской области в парламенте обозначил ряд приоритетных социальных вопросов, которые необходимо решить в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU