2019-07-25T14:34:49+03:00
Происшествия

Смолянин набросился с ножом на сожительницу и ее сына

Пострадавшим понадобилась помощь медиков
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области мужчина набросился с ножом на сожительницу и ее сына, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Пострадавшим понадобилась помощь медиков.

Семейная ссора произошла в Починке.

- В отношении 63-летнего жителя Монастырщинского района возбуждено два уголовных дела. Подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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