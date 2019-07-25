Смолянин набросился с ножом на сожительницу и ее сына
Пострадавшим понадобилась помощь медиков
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области мужчина набросился с ножом на сожительницу и ее сына, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Пострадавшим понадобилась помощь медиков.
Семейная ссора произошла в Починке.
- В отношении 63-летнего жителя Монастырщинского района возбуждено два уголовных дела. Подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU