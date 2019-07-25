Смолянин набросился с ножом на сожительницу и ее сына

СЕГОДНЯ 14:34 2019-07-25T14:34:49+03:00

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В Смоленской области мужчина набросился с ножом на сожительницу и ее сына, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Пострадавшим понадобилась помощь медиков.

Семейная ссора произошла в Починке.

- В отношении 63-летнего жителя Монастырщинского района возбуждено два уголовных дела. Подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU