Почти на 180 млн рублей снизилась задолженность смолян по имущественным налогам

СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-25T16:38:38+03:00

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За первое полугодие 2019 года совокупная задолженность по имущественным налогам с физических лиц уменьшилась на 177,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального УФНС. На сегодняшний день она составляет около 690 миллионов рублей, показывая снижение на 20,5%.

- Сотрудниками налоговых органов Смоленщины проводится целый комплекс мероприятий, способствующих побуждению земляков к скорейшей ликвидации долгов. Недисциплинированные плательщики приглашаются на заседания Межведомственных комиссий с привлечением администраций МО и сельских поселений. Кроме того, проводятся совместные дорожные рейды с УФССП по Смоленской области, - рассказали сотрудники ведомства.

Силами инспекции на дорогах области проведено 104 рейда по выявлению должников имущественных налогов. Были остановлены граждане с общей суммой задолженности 1,5 млн рублей. Погашено свыше одного миллиона рублей.

- Свои результаты дает и работа по направлению исполнительных документов о взыскании задолженности с налогоплательщиков-физических лиц в кредитные учреждения и работодателям. Только за первые три месяца года подготовлено 800 судебных приказов на сумму 7 миллионов рублей. Это позволило дополнительно перечислить в бюджет около миллиона рублей, - рассказали в УФНС.

ИСТОЧНИК KP.RU