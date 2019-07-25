Почти на 180 млн рублей снизилась задолженность смолян по имущественным налогам
За первое полугодие 2019 года совокупная задолженность по имущественным налогам с физических лиц уменьшилась на 177,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального УФНС. На сегодняшний день она составляет около 690 миллионов рублей, показывая снижение на 20,5%.
- Сотрудниками налоговых органов Смоленщины проводится целый комплекс мероприятий, способствующих побуждению земляков к скорейшей ликвидации долгов. Недисциплинированные плательщики приглашаются на заседания Межведомственных комиссий с привлечением администраций МО и сельских поселений. Кроме того, проводятся совместные дорожные рейды с УФССП по Смоленской области, - рассказали сотрудники ведомства.
Силами инспекции на дорогах области проведено 104 рейда по выявлению должников имущественных налогов. Были остановлены граждане с общей суммой задолженности 1,5 млн рублей. Погашено свыше одного миллиона рублей.
- Свои результаты дает и работа по направлению исполнительных документов о взыскании задолженности с налогоплательщиков-физических лиц в кредитные учреждения и работодателям. Только за первые три месяца года подготовлено 800 судебных приказов на сумму 7 миллионов рублей. Это позволило дополнительно перечислить в бюджет около миллиона рублей, - рассказали в УФНС.
ИСТОЧНИК KP.RU