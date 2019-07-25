2019-07-25T16:55:30+03:00
Общество

Смолянам вернули холодную воду после аварии

Ресурса лишились почти три тысячи смолян
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Смолянам вернули холодную воду после аварии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Днем 25 июля ресурса лишились почти три тысячи смолян.

По словам сотрудников ведомства, авария на сетях произошла на улице Попова. Не дожидаясь заявок была направлена «бочка» с водой для местных жителей.

- Днем была обнаружена течь из земли в районе дома №112. В зону отключения попали 8 десятиэтажек на Попова. В настоящее время работы завершены, водоснабжение восстановлено, - сообщили в пресс-службе.

Ранее сотрудники МУП «Горводоканал» просили горожан сообщать об открытых канализационных колодцах в Смоленске. На сайте предприятия заработал соответствующий раздел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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