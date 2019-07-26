СЕГОДНЯ 06:26 2019-07-26T06:26:49+03:00

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Сильный ливень затопил Рославль, сообщает паблик «ЧП | Десногорск | Рославль» соцсети ВКонтакте. Жители райцентра публикуют фотографии ушедших под воду улиц.

На кадрах, опубликованных в сети видно, что ливневки не справляются с нагрузкой и на некоторых улицах высоты воды достигла верха бордюрного камня.

Пользователи соцсетей сообщают, что проблема с неработающими ливневками появилась не вчера.

Ранее в Сафонове затопило двор.

ИСТОЧНИК KP.RU