Сильный ливень затопил Рославль
Жители райцентра публикуют фотографии ушедших под воду улиц райцентра
ФОТО: скриншот видео ВКонтакте.
Изменить размер текста:
Сильный ливень затопил Рославль, сообщает паблик «ЧП | Десногорск | Рославль» соцсети ВКонтакте. Жители райцентра публикуют фотографии ушедших под воду улиц.
На кадрах, опубликованных в сети видно, что ливневки не справляются с нагрузкой и на некоторых улицах высоты воды достигла верха бордюрного камня.
Пользователи соцсетей сообщают, что проблема с неработающими ливневками появилась не вчера.
Ранее в Сафонове затопило двор.
ИСТОЧНИК KP.RU