2019-07-26T09:44:58+03:00
Общество

В Смоленске пройдет международный фестиваль фейерверков «Звездопад»

Увидеть зрелищное пиротехническое шоу можно будет 10 августа
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске пройдет международный фестиваль фейерверков «Звездопад», сообщает пресс-служба губернатора области. Увидеть зрелищное пиротехническое шоу можно будет 10 августа.

По словам сотрудников пресс-службы, мероприятие пройдет в День физкультурника, в связи с чем в развлекательную программу внесут ряд спортивных соревнований – по народному жиму, армрестлингу, настольному теннису и футболу. Принять в них участие смогут все желающие.

Детей будут развлекать аниматоры, поиграть юные зрители пиротехнического шоу смогут в детском городке. А перекусить – в зоне фуд-корта. Кстати, проносить с собой еду строго запрещено.

Программа начнется в 17.00.

Подробнее узнать о мероприятии можно на его официальном сайте.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» писала о плане мероприятий на фестивале «Соловьева переправа-2019», который стартует уже сегодня. Гостей ждет масштабная реконструкция и не только.

ИСТОЧНИК KP.RU

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