В Смоленске пройдет международный фестиваль фейерверков «Звездопад»
В Смоленске пройдет международный фестиваль фейерверков «Звездопад», сообщает пресс-служба губернатора области. Увидеть зрелищное пиротехническое шоу можно будет 10 августа.
По словам сотрудников пресс-службы, мероприятие пройдет в День физкультурника, в связи с чем в развлекательную программу внесут ряд спортивных соревнований – по народному жиму, армрестлингу, настольному теннису и футболу. Принять в них участие смогут все желающие.
Детей будут развлекать аниматоры, поиграть юные зрители пиротехнического шоу смогут в детском городке. А перекусить – в зоне фуд-корта. Кстати, проносить с собой еду строго запрещено.
Программа начнется в 17.00.
Подробнее узнать о мероприятии можно на его официальном сайте.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» писала о плане мероприятий на фестивале «Соловьева переправа-2019», который стартует уже сегодня. Гостей ждет масштабная реконструкция и не только.
ИСТОЧНИК KP.RU