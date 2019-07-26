2019-07-26T10:36:11+03:00
Общество

В Смоленской области зарегистрировано 440 дорогих автомобиля

Стоимость каждой машины превышает отметку в 3 млн рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области зарегистрировано 440 дорогих автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УФНС. Стоимость каждой машины превышает отметку в 3 млн рублей.

Кроме того, из них 361 автомобиль попадает в категорию до 5 млн включительно, а 80 транспортных средств - до 10 млн.

- По вышеуказанным машинам начислено более 8241 тысячи рублей налога, - сообщила представитель службы Валерия Власенкова. - Оплатить его необходимо до 2 декабря 2019 года.

Первые уведомления уже начали поступать жителям региона, в том числе и тем, кто ездить на менее скромных транспортных средствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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