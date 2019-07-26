2019-07-26T15:03:55+03:00
Общество

В Смоленске проверят все детские сады из-за инфекции

В «Веснушке» выявлен ряд замечаний по технологии обработки и хранения продуктов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске проверят все детские сады из-за вспышки сальмонеллеза, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Такое решение принято на совещание, которое провел глава города Андрей Борисов.

Сообщается, что в «Веснушке», в которой инфицированы 8 детей и три взрослых прошла проверка. По предварительным данным, там выявлены «ряд замечаний, касающихся технологии обработки и хранения продуктов, соблюдения температурного режима, наличию у персонала актуальных медицинских книжек».

Ранее комиссия выезжала в детские лагеря и больницы. Поводом послужили жалобы на условия пребывания.

Также по поручению губернатора Алексея Островского будет проверена поликлиника в Смоленске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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