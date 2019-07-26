В Смоленске проверят все детские сады из-за инфекции
В Смоленске проверят все детские сады из-за вспышки сальмонеллеза, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Такое решение принято на совещание, которое провел глава города Андрей Борисов.
Сообщается, что в «Веснушке», в которой инфицированы 8 детей и три взрослых прошла проверка. По предварительным данным, там выявлены «ряд замечаний, касающихся технологии обработки и хранения продуктов, соблюдения температурного режима, наличию у персонала актуальных медицинских книжек».
Ранее комиссия выезжала в детские лагеря и больницы. Поводом послужили жалобы на условия пребывания.
Также по поручению губернатора Алексея Островского будет проверена поликлиника в Смоленске.
ИСТОЧНИК KP.RU