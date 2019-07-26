СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-26T17:00:31+03:00

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В Смоленской области мужчина фиктивно прописал у себя 14 иностранцев, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Но предоставлять им жилье подозреваемый не собирался.

Нарушение закона полицейские выявили в Вяземском районе. В отношении неработающего местного жителя возбуждено уголовное дело.

По словам стражей порядка, санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU