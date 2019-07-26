В Смоленской области мужчина фиктивно прописал у себя 14 иностранцев
Предоставлять жилье «квартиросъемщикам» подозреваемый не планировал
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области мужчина фиктивно прописал у себя 14 иностранцев, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Но предоставлять им жилье подозреваемый не собирался.
Нарушение закона полицейские выявили в Вяземском районе. В отношении неработающего местного жителя возбуждено уголовное дело.
По словам стражей порядка, санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU