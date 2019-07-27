2019-07-27T10:06:16+03:00
Общество

В Смоленске после ливня затопило Заднепровье

Люди шли по тротуарам по щиколотку в воде
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске после дождя затопило Заднепровье, сообщают пользователи паблика «Черный список | Смоленск» в социальной сети ВКонтакте, публикуя снимки затопленных улиц. Люди были вынуждены идти по тротуарам по щиколотку в воде.

- Огромное спасибо, что положили новый асфальт на Колхозной площади, но когда дождь заливает, а это между прочим каждый день, то можно наблюдать такую картину: вся вода с проезжей части течет на тротуар через щели на бордюрах, при этом слив находится на перекрёстке, соответственно вся вода стекает вниз через все магазины и павильоны, - написал один из участников группы.

Горожане отмечают, что это не единственная улица, по которой невозможно нормально пройти после дождя. Также заливает «со стороны «Радуги» и у Торгового дома «Наташа».

Ранее на море воды жаловались жители Рославля, а в Сафонове затопило двор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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