2019-07-27T12:35:09+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП произошло на трассе в Смоленской области

Легковой автомобиль пробил ограждение и перевернулся в кювете
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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На трассе в Смоленской области произошло смертельное ДТП, сообщает «Автопортал Рославля» в социальной сети ВКонтакте. Легковой автомобиль пробил ограждение и перевернулся в кювете. Авария произошла днем 26 июля в районе деревни Бывальская Рославльского района.

По словам сотрудников, регионального МЧС, на место ДТП выезжали три огнеборца из 14-й пожарной части.

Пользователи соцсети пишут, что в аварии погибли двое человек – женщина и мужчина. Об обстоятельствах трагедии не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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