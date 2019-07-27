Смертельное ДТП произошло на трассе в Смоленской области

СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-27T12:35:09+03:00

Легковой автомобиль пробил ограждение и перевернулся в кювете

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На трассе в Смоленской области произошло смертельное ДТП, сообщает «Автопортал Рославля» в социальной сети ВКонтакте. Легковой автомобиль пробил ограждение и перевернулся в кювете. Авария произошла днем 26 июля в районе деревни Бывальская Рославльского района.

По словам сотрудников, регионального МЧС, на место ДТП выезжали три огнеборца из 14-й пожарной части.

Пользователи соцсети пишут, что в аварии погибли двое человек – женщина и мужчина. Об обстоятельствах трагедии не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU