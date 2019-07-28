СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-28T11:31:29+03:00

Мужчина с множественными переломами госпитализировал в больницу

Изменить размер текста: A A

Мотоциклист на скорости влетел под машину инкассаторов в Рославле, сообщает паблик «Главное в Рославле» соцсети ВКонтакте. Авария произошла в субботу вечером, 27 июля, на улице Московская.

По словам очевидцев, водитель мотоцикла ехал со скоростью 60 км/ч, а инкассаторы в тот момент разворачивались.

- Мотоциклист взял влево, думал, может они затормозят, но нет! И он боком затормозил прямо в них, - написал один из очевидцев случившегося.

В паблике сообщается, что водитель двухколесного железного коня жив, но получил множественные переломы.

Местные жители отмечают, что на Московской серьезные аварии – не редкость.

ИСТОЧНИК KP.RU