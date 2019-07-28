Мотоциклист на скорости влетел под машину инкассаторов в Рославле
Мотоциклист на скорости влетел под машину инкассаторов в Рославле, сообщает паблик «Главное в Рославле» соцсети ВКонтакте. Авария произошла в субботу вечером, 27 июля, на улице Московская.
По словам очевидцев, водитель мотоцикла ехал со скоростью 60 км/ч, а инкассаторы в тот момент разворачивались.
- Мотоциклист взял влево, думал, может они затормозят, но нет! И он боком затормозил прямо в них, - написал один из очевидцев случившегося.
В паблике сообщается, что водитель двухколесного железного коня жив, но получил множественные переломы.
Местные жители отмечают, что на Московской серьезные аварии – не редкость.
ИСТОЧНИК KP.RU