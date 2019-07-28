2019-07-28T11:56:41+03:00
Происшествия

В Смоленском районе при пожаре в бане пострадал мужчина

Владелец постройки с тяжелыми ожогами попал в больницу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

В Смоленском районе при пожаре в бане пострадал 66-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Прибывшие медики госпитализировали его с различными ожогами, которые он получил, пытаясь потушить огонь в строении.

Пожар в бревенчатой постройке в деревне Рай произошел вечером 27 июля.

- Спасателям удалось за 20 минут справиться с бушевавшей стихией, - рассказали в МЧС. - В бане повреждены потолок и стены.

Пожар специалисты связывают с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Позднее в Рославле произойдет серьезное ДТП, в котором водитель мотоцикла получит тяжелые травмы. Его транспортное средство «залетело» под машину инкассаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24