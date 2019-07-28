В Смоленском районе при пожаре в бане пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 11:56 2019-07-28T11:56:41+03:00

Владелец постройки с тяжелыми ожогами попал в больницу

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В Смоленском районе при пожаре в бане пострадал 66-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Прибывшие медики госпитализировали его с различными ожогами, которые он получил, пытаясь потушить огонь в строении.

Пожар в бревенчатой постройке в деревне Рай произошел вечером 27 июля.

- Спасателям удалось за 20 минут справиться с бушевавшей стихией, - рассказали в МЧС. - В бане повреждены потолок и стены.

Пожар специалисты связывают с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Позднее в Рославле произойдет серьезное ДТП, в котором водитель мотоцикла получит тяжелые травмы. Его транспортное средство «залетело» под машину инкассаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU