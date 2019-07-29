2019-07-29T06:56:39+03:00
Общество

В Смоленске появились новые «газовые» мошенники

Аферисты ходят с чемоданом и просятся пройти к котлу, где-то работают через объявления, пишут в соцсетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: паблик «Черный список | Смоленск» ВКонтакте.ФОТО: паблик «Черный список | Смоленск» ВКонтакте.
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В Смоленске появились новые «газовые» мошенники: аферисты ходят с чемоданом и просятся пройти к котлу, где-то работают через объявления, пишут в соцсетях.

- В «черный» список, которые клеят такие объявления. На этот раз их видели в Сортировке, - написала участник группы «Черный список | Смоленск» ВКонтакте.

Горожане обращают внимание, что телефона, который указан в сообщении не существует, и просят быть внимательными открывая дверь незнакомцам.

- Гастролеры по области катаются. Уже были замечены во многих районах. Где-то ходят по квартирам с чемоданом и просятся пройти к котлу, где-то работают через объявления, - сообщают жители региона в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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