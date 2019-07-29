2019-07-29T07:12:37+03:00
Общество

В Смоленском районе полицейские провели акцию «Мотоцикл»

Стражи порядка напомнили о правилах, которые должен соблюдать водитель при управлении двухколесным транспортным средством
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ФОТО: отдел пропаганды областного УГИБДД.ФОТО: отдел пропаганды областного УГИБДД.
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В Смоленском районе полицейские провели акцию «Мотоцикл», сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Стражи порядка напомнили о правилах, который должен соблюдать водитель при управлении двухколесным транспортным средством.

- С владельцами мототранспорта обсудили важность использования пассивных средств защиты. В частности, специальных шлемов, которые сделают поездку на мотоцикле более безопасной. Также родителям напомнили, что, купив ребенку скутер, мопед, мотоцикл, квадроцикл, нужно принимать во внимание, что выезд на дорогу запрещен лицам, не достигшим 16-летнего возраста. При достижении 16-летнего возраста необходимо иметь водительское удостоверение категории «М» для управления мопедом, мотоциклом, - сообщили в полиции.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что ГИБДД создаст рабочую группу для улучшения правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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