В Смоленске молодой парень вынес из магазина рюкзак продуктов
В Смоленске молодой парень вынес из магазина рюкзак продуктов, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Инцидент произошел в одной из торговых точек в центре города.
Молодой человек набрал различной еды и «намеревался пройти мимо касс, не заплатив за товар».
- Подозреваемый оттолкнул охранника, когда тот попытался его остановить, и, выбежав из магазина, скрылся во дворах, - сообщили в полиции.
Стражам порядка удалось установить личность грабителя. Им оказался ранее судимый 24-летний житель областного центра. Задержанный пояснил правоохранителям, что успел сбыть похищенное. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее в Смоленске избили продавцов супермаркета. Пьяный грабитель не хотел отдавать похищенное.
ИСТОЧНИК KP.RU