СЕГОДНЯ 07:29 2019-07-29T07:29:17+03:00

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В Смоленске молодой парень вынес из магазина рюкзак продуктов, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Инцидент произошел в одной из торговых точек в центре города.

Молодой человек набрал различной еды и «намеревался пройти мимо касс, не заплатив за товар».

- Подозреваемый оттолкнул охранника, когда тот попытался его остановить, и, выбежав из магазина, скрылся во дворах, - сообщили в полиции.

Стражам порядка удалось установить личность грабителя. Им оказался ранее судимый 24-летний житель областного центра. Задержанный пояснил правоохранителям, что успел сбыть похищенное. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее в Смоленске избили продавцов супермаркета. Пьяный грабитель не хотел отдавать похищенное.

ИСТОЧНИК KP.RU