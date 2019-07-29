2019-07-29T08:54:26+03:00
Происшествия

В Смоленске избили посетителя кафе

Мужчина получил травмы, которые врачи квалифицировали как вред здоровью средней тяжести
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива УФССП России по Смоленской области.ФОТО: из архива УФССП России по Смоленской области.
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В Смоленске избили посетителя кафе, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Мужчина получил травмы, которые врачи квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

По словам полицейских, конфликт произошел между двумя посетителями заведения «на почве употребления алкогольных напитков». После ссоры пострадавший был госпитализирован.

- В настоящее время 23-летний обидчик, который числится как безработный, задержан, - рассказали в УМВД.

Ранее стражи порядка задержали молодого парня, вынесшего из магазина рюкзак с продуктами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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