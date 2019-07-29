В Смоленском районе нашли пропавшего 40-летнего мужчину
Поисковики искали человека ночью в лесу
ФОТО: ПСО "Сальвар".
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В Смоленском районе нашли пропавшего 40-летнего мужчину, сообщает ПСО «Сальвар». Поисковики искали человека ночью в лесу.
Информация о пропаже мужчины появилась в районе 22.00 29 июля. Оперативно были сформированы четыре экипажа добровольцев, которые были готовы выехать на поиски.
Сообщалось, что мужчина заблудился в лесу в районе деревни Пенеснарь.
Рано утром на форуме добровольцев появилось сообщение, что человек найден живым. Поисковики выразили благодарность ярцевской бригаде за мастерство.
ИСТОЧНИК KP.RU