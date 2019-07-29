СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-29T10:59:13+03:00

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В Смоленском районе нашли пропавшего 40-летнего мужчину, сообщает ПСО «Сальвар». Поисковики искали человека ночью в лесу.

Информация о пропаже мужчины появилась в районе 22.00 29 июля. Оперативно были сформированы четыре экипажа добровольцев, которые были готовы выехать на поиски.

Сообщалось, что мужчина заблудился в лесу в районе деревни Пенеснарь.

Рано утром на форуме добровольцев появилось сообщение, что человек найден живым. Поисковики выразили благодарность ярцевской бригаде за мастерство.

ИСТОЧНИК KP.RU