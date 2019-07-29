2019-07-29T10:59:13+03:00
Общество

В Смоленском районе нашли пропавшего 40-летнего мужчину

Поисковики искали человека ночью в лесу
Поделиться:
ФОТО: ПСО "Сальвар".ФОТО: ПСО "Сальвар".
Изменить размер текста:

В Смоленском районе нашли пропавшего 40-летнего мужчину, сообщает ПСО «Сальвар». Поисковики искали человека ночью в лесу.

Информация о пропаже мужчины появилась в районе 22.00 29 июля. Оперативно были сформированы четыре экипажа добровольцев, которые были готовы выехать на поиски.

Сообщалось, что мужчина заблудился в лесу в районе деревни Пенеснарь.

Рано утром на форуме добровольцев появилось сообщение, что человек найден живым. Поисковики выразили благодарность ярцевской бригаде за мастерство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске спасли из воды 10-летнюю девочку
В Смоленске избили посетителя кафе
В Смоленске молодой парень вынес из магазина рюкзак продуктов
В Смоленском районе полицейские провели акцию «Мотоцикл»
В Смоленске появились новые «газовые» мошенники
В Смоленске на пешеходном переходе у школы насмерть сбили ребенка
В Смоленском районе при пожаре в бане пострадал мужчина
Мотоциклист на скорости влетел под машину инкассаторов в Рославле
Смертельное ДТП произошло на трассе в Смоленской области
В Смоленске после ливня затопило Заднепровье
В Смоленской области мужчина фиктивно прописал у себя 14 иностранцев
В Смоленске проверят все детские сады из-за инфекции
В Смоленской области разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку
Определена дата запуска колеса обозрения в Смоленске
В Смоленской области зарегистрировано 440 дорогих автомобиля
В Смоленске пройдет международный фестиваль фейерверков «Звездопад»