СЕГОДНЯ 11:33 2019-07-29T11:33:18+03:00

В Смоленске спасли из воды 10-летнюю девочку. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Ребенок пришла с подругами искупаться в пруду парка «Соловьиная роща»

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В Смоленске спасли из воды 10-летнюю девочку, рассказал «Комсомольской правде» – Смоленск» председатель Смоленского регионального отделения «Российский союз спасателей» Иван Лисин. Инцидент произошел вечером 29 июля в парке «Соловьиная роща».

По словам собеседника «КП», спасатели увидели с поста как в пруду тонет ребенок. Один из них быстро прыгнул в воду и подплыл к девочке.

- Ребенка вытащили на берег и, так как она успела нахлебаться воды, оказали первую помощь, - говорит Иван Лисин. - После чего пострадавшая была передана бригаде скорой помощи.

По словам добровольцев, спасших школьницу, мобильного телефона у юной смолянки при себе не было.

Ранее, в июне 2019 года, в водоеме утонул 17-летний подросток. После трагедии у воды стали дежурить добровольцы.

Ранее в соцсети попало видео, как смоленские подростки делали опасные трюки, прыгая с моста в водоем, купание в котором запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU